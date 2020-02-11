"Рисковая я женщина": Хилькевич назвала настоящего отца дочери после обвинений в изменах

Анна Хилькевич обнаружила на просторах Интернета любопытную статью о себе. Автор материала обращал внимание на то, что младшая дочь актрисы, Мария, совсем не похожа на мужа Анны Хилькевич – Артура Волкова. Дескать, звезда сериала "Универ. Новая общага" нагуляла наследницу.
Интересно, что в предполагаемые отцы малышки записали вокалиста Влада Соколовского. До появления девочки на свет актриса и певец вместе снимались в одном из сезонов ситкома о студентах.
"Встречайте))) очередная бомба от СМИ👌🏻первая дочь моя, значит, была рождена от Киркорова, а вторая от партнера по "Универу" 💪🏽 очень рисковая я женщина, оказывается))🙈🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отреагировала на публикацию Анна Хилькевич в личном "Инстаграм".
Артистка с сарказмом отметила, что журналисты проделали огромную работу: подобрали фото, сопоставили даты и факты. За трудолюбие авторов статьи она назвала "красавчиками".
После звезда сериала "Универ. Новая общага" призналась, что в детстве ее сравнивали с актером фильма "Один дома" Маколеем Калкиным. Кроме того, по слом актрисы, на звезду Голливуда немного похожа и ее младшая дочь, а также наследница Влада Соколовского – Мия, поэтому, следуя логике желтой прессы, она, Мия и Маша являются детьми Маколея.
"Господа журналисты, и как после такого вам вообще верить??? Не сходите с ума)) лучше пишите о чем-то более интересном и правдоподобном🙌🏻", – обратилась звезда сериала "Универ.Новая общага" к СМИ.
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