"Готовится к операции": спектакли с участием известной актрисы отменены из-за страшной травмы

О происшествии сообщили в Театре Российской армии, где актриса служит. Сейчас звезда "Гусарской баллады" госпитализирована и находится под постоянным наблюдением врачей. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное. Актрису готовят к операции.
Родственники и коллеги народной артистки обеспокоены ее состоянием. Поговаривают, что Ларисе Ивановне предстоит пережить несколько месяцев реабилитации. Стоит отметить, что перелом шейки бедра в таком возрасте очень опасен, так как этот участок всегда подвижен и плохо срастается.
Напомним, ранее сама Лариса Голубкина сообщила, что сломала ногу. Ее госпитализировали неделю назад. Из-за ЧП в театре Российской армии отменили спектакли с ее участием. Сама Лариса Голубкина настроена позитивно и готовится к скорейшему восстановлению.
Голубкина снялась в фильмах "Гусарская баллада", "День счастья", "Дайте жалобную книгу", "Сказка о царе Салтане", "Трое в лодке, не считая собаки" и других.
Имя Ларисы Голубкиной прогремело на весь СССР после роли Шурочки в комедии Эльдара Рязанова по пьесе Александра Гладкова "Давным давно".
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