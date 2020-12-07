Звезда "Аншлага" поделилась подробностями жизни со смертельным диагнозом

В последнем эфире шоу "Звезды сошлись" на "НТВ" было много признаний. Тема передачи была непростой: звезды откровенно говорили о своих болезнях. Одной из героинь стала звезда "Аншлага" Светлана Рожкова.

В мае этого года уже сообщалось, что артистке был поставлен страшный диагноз, однако на подробный комментарий она ранее не решалась. Светлана рассказала, что ей был диагностирован цирроз печени предпоследней стадии, а врачи не могли сказать ничего утешительного. Они утверждали лишь то, что если звезда не будет усиленно лечиться, она проживет не более полутора лет.

Юмористка рассказала, что была поражена: такой диагноз обычно ставят алкоголикам, а она не пьет совсем. Уже сейчас она предполагает, что причиной всему стал аутоиммунный гепатит, а развитие болезни произошло из-за сильного стресса, так как несколько лет назад она похоронила отца.

Светлана Рожкова приняла решение биться за жизнь. Она точно следует всем рекомендациям медиков, и в состоянии уже наметились улучшения: болезнь сместилась на одну стадию назад. Артистка много двигается и следит за питанием. Несмотря на то, что из-за недуга она часто испытывает слабость, Светлана продолжает активно работать.

Она сердечно благодарила всех, кто помогает и поддерживает ее в этом нелегком положении. По словам Рожковой, одним из самых приятных осознаний за время болезни стало то, что она не одна.

