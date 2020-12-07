Звезда "Аншлага" поделилась подробностями жизни со смертельным диагнозом

В мае этого года уже сообщалось, что артистке был поставлен страшный диагноз, однако на подробный комментарий она ранее не решалась. Светлана рассказала, что ей был диагностирован цирроз печени предпоследней стадии, а врачи не могли сказать ничего утешительного. Они утверждали лишь то, что если звезда не будет усиленно лечиться, она проживет не более полутора лет.
Юмористка рассказала, что была поражена: такой диагноз обычно ставят алкоголикам, а она не пьет совсем. Уже сейчас она предполагает, что причиной всему стал аутоиммунный гепатит, а развитие болезни произошло из-за сильного стресса, так как несколько лет назад она похоронила отца.
Светлана Рожкова приняла решение биться за жизнь. Она точно следует всем рекомендациям медиков, и в состоянии уже наметились улучшения: болезнь сместилась на одну стадию назад. Артистка много двигается и следит за питанием. Несмотря на то, что из-за недуга она часто испытывает слабость, Светлана продолжает активно работать.
Она
сердечно благодарила всех, кто помогает и поддерживает ее в этом нелегком
положении. По словам Рожковой, одним из самых приятных осознаний за время
болезни стало то, что она не одна.
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