Песков откровенно о борьбе с раком: Буквально за день вырос живот

Знаменитого российского пародиста Александра Пескова можно назвать человеком нелегкой судьбы. Харизматичный артист пережил тяжелый период, связанный как с собственным здоровьем, так и со здоровьем дорогих ему людей.
Несколько лет назад знаменитость отдавала все силы на то, чтобы поддерживать свою супругу в борьбе с раком. Избраннице артиста чудом удалось выжить.
К счастью, Песков вовремя спохватился и повел жену к врачам. Тогда живот женщины за день вырос на глазах, признался Александр Валерьянович.
Хирурги сразу сказали, что это рак, поэтому надо оперировать, рассказал Песков в программе "Звезды сошлись" на НТВ. В итоге все прошло успешно, вспоминает артист.
Стоит отметить, что в прессе долгое время распространяли слухи о том, что раком болен и сам Песков. Данную информацию позже опроверг представитель звезды.
При этом у Пескова действительно наблюдались проблемы со здоровьем – пришлось лечь под нож хирурга. Артист долгое время не хотел вызывать скорую, так как боялся перспективы отмены своих концертов, но в итоге осознал всю серьезность операции и был госпитализирован. Врачи нашли у Пескова кисту в поджелудочной железе и успешно удалили ее.
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