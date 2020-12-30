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Шоу-бизнес
Повалили на снег и прыснули баллончиком в лицо: на известного стилиста напали бандиты

Повалили на снег и прыснули баллончиком в лицо: на известного стилиста напали бандиты

Фото: мвд.рф
Накануне Нового года на известного стилиста и фотопродюсера Руслана Громова напали грабители. Молодого человека побили и украли вещи на сумму около ста тысяч рублей.
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Страшное ЧП случилось с Русланом Громовым в канун Нового года в Москве. Он вышел с подарками из магазина в центре столицы и направился к метро. Там он решил вызвать такси, однако потом передумал и отправился пешком.

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По дороге домой его настигли злоумышленники, повалили его на снег и стали бить. Руслан отбивался, как мог, но ему брызнули в лицо газовым баллончиком. Дорогой телефон стилист сумел отстоять, а вот подарки бандиты украли и убежали с места преступления, пишет Teleprogramma.pro.

"Они брызнули мне в лицо еще два раза. Благо, на мне были очки и капюшон, которые хоть как-то защитили", рассказал Руслан Громов.

После случившегося Руслан примчался домой и стал промывать глаза. Пока он пытался себе облегчить состояние, его жена мигом заблокировала украденные карты. Потом пара вызвала полицию, и Руслан написал заявление. Позже при осмотре врачи установили, что у мужчины поврежден глаз. Громов из-за этого плохо видит. Стилист надеется, что грабителей удастся найти, ведь они попали на камеры уличного видеонаблюдения.

Руслан Громов – профессиональный стилист. Шесть лет он учился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. Является российским fashion-колумнистом и фотопродюсером. Сотрудничал со многими звездами шоу-бизнеса.


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Автор: 30 декабря 2020, 16:45 Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник

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