"Люблю!": Цискаридзе признался в чувствах известному тренеру

Легендарного тренера по фигурному катанию Елену Чайковскую от души поздравили коллеги идрузья. Среди них был и балетмейстер Николай Цискаридзе. В своем микроблоге он поздравил коллегу от души.
В "Инстаграм" Николай Цискаридзе посвятил ей длинное стихотворение в адрес обожаемого тренера. Танцор опубликовал совместное фото с Чайковской и отметил, что Чайковская обладает самыми лучшими человеческими качествами.
"Иначе как "обожаемая" Елена Анатольевна, не могу назвать эту прекрасную, талантливую, добрую и восхитительную женщину. Обожать есть за что!" – признался в чувствах тренеру Николай Цискаридзе.
Многие подписчики танцора поддержали его и отметили, что с детства обожают Елену Чайковскую. Ее мастерство и артистизм любят и ценят долгие годы.
"Вот это поздравление! Очень здорово, что есть человек, которому можно это сказать, глядя в глаза!!! Спасибо, Николай за свет, который Вы излучаете"; "Удивительная женщина, помню еще с советских времен ее как тренера, знаменитую меховую шапку. Долгих лет жизни ей", – написали фолловеры Николая Цискаридзе.
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