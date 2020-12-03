"Угрожала плеснуть кислотой": звезде "Улиц разбитых фонарей" всучили внебрачную дочь

Актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" приписывают внебрачную дочь, которой сейчас уже два года. Женщина назвала себя любовницей артиста и заявила, что родила от него ребенка.

Некая Лилия Абрамова пришла на телевидение и объявила, что является любовницей 52-летнего актера из "Улиц разбитых фонарей" Романа Жилкина. Она рассказала, что они жили вместе, но узнав о беременности, актер сбежал. Теперь женщина одна растит девочку.

Роман Жилкин признался, что у него действительно была мимолетная связь с лилией Абрамовой, но ребенка ее он признавать не собирается. К слову, сейчас актер состоит в отношениях с Кристиной Башлыковой. Отношения у пары идеальные, все шло к свадьбе, пока не объявилась самоуверенная Абрамова.

Бывшая любовница актера пришла на программу Первого канала "На самом деле", чтобы пройти экспертизу на полиграфе, а также доказать свою правоту при помощи ДНК-теста. Она в шоке от того, как поступил с ней ее бывший возлюбленный, ведь он сделал ей предложение, а потом трусливо сбежал. По словам Абрамовой, она застала в его квартире другую любовницу, которую он назвал своей будущей супругой.

"В феврале он мне сделал предложение. Я, конечно, согласилась, а в апреле узнала, что беременна. Он обрадовался этому, но через пять месяцев собрал вещи и ушел", – рассказала Лилия Абрамова.



Роман Жилкин заявил, что бросил Лилию Абрамову из-за ее простоты. Мол, не было в ней ничего интересного. Женщина даже не знала, что он актер, да и поговорить с ней было особо не о чем. Сначала ему понравилось то, что ее легко удивить любым подарком, но это быстро наскучило.

Что касается беременности, актер попросил Абрамову сказать спасибо, что она вообще смогла стать матерью в таком возрасте. Также он и его новая возлюбленная обвинили Лилию в жажде наживы. По словам Кристины, Лилия даже угрожала плеснуть кислотой и взламывала их соцсети. В конце передачи выяснилось, что Лилия родила от бывшего мужа, и актер не имеет никакого отношения к ее ребенку.