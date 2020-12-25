Спектакли отменяются: Муравьева не смогла подняться на сцену из-за страшной болезни

Сейчас народная артистка России лечится амбулаторно, ей назначен курс восстановления от вирусной пневмонии. По словам директора Малого театра в Москве Тамары Михайловой, актриса не сможет в ближайшее время выходить на сцену, сообщает "Говорит Москва".
Из-за болезни спектакли с участием Ирины Муравьевой отменяются. Речь идет о спектаклях "Всегда зовите Долли!" и "На всякого мудреца довольно простоты". Другой спектакль, в котором должна была играть Муравьева, будет идти со вторым составом – это "Восемь любящих женщин".
Ранее СМИ сообщили, что Ирина Муравьева госпитализирована с коронавирусом в тяжелом состоянии. Она плохо себя почувствовала еще две недели назад. Актриса жаловалась на першение в горле, высокую температуру, головные боли и озноб. При этом в Малом театре уверяют, что актриса лечится дома.
Напомним, Ирина Муравьева запомнилась зрителям по фильмам "Гора самоцветов", "Не родись красивой", "Москва слезам не верит" и других.Семь лет назад у актрисы умер муж. После этого она стала плохо себя чувствовать и часто болеть.
На первом месте для нее сейчас дети и внуки. В кино она перестала сниматься, почти никогда не дает интервью.
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