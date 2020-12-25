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Шоу-бизнес

"Ты сумасшедшая!": знаменитая визажистка на последние деньги купила матери квартиру за 40 миллионов рублей

Фото: instagram.com/goar_avetisyan
Гоар Аветисян – известная визажистка, которая обзавелась целой армией поклонников. На ее инстаграм-аккаунт подписаны 10 миллионов человек, который также приносит ей хороший доход. Девушка много зарабатывает, чтобы осчастливить не только себя, но и своих близких.
прочитано 308 раз

Недавно Гоар Аветисян сделала то, о чем долго мечтала. Визажистка, которая после родов не смогла вернуться в форму, легла под нож хирурга ради идеальной фигуры. Не успев окрепнуть после сложной операции, девушка поспешила порадовать свою маму Наиру, на днях отметившую 55-летие.

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Аветисян решила преподнести щедрый подарок родительнице – квартиру за 40 миллионов рублей и площадью в 130 квадратных метров. Когда Гоар вручила ключи, мать посчитала, что они от машины. Когда Наира поняла, какой подарок сделала ее дочь, то начала вытирать слезы и кричать: "Ты сумасшедшая!".

После этого вся семья направилась в ту квартиру. Поднимаясь на лифте, Гоар призналась, что "решила отдать все", чтобы исполнить мечту матери. Аветисян помнит, как родительница не жалела для нее последние сбережения.

"Это самое малое, что я могу для тебя сделать", – сказала визажистка маме.

Судя по кадрам, которые появились в инстаграм-аккаунте Гоар Аветисян, квартира куплена без отделки. Очевидно, что теперь визажистке предстоит потратиться на ремонт и мебель.

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Автор: 25 декабря 2020, 18:37 Источник: Instagram

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