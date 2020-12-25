"Ты сумасшедшая!": знаменитая визажистка на последние деньги купила матери квартиру за 40 миллионов рублей

Гоар Аветисян – известная визажистка, которая обзавелась целой армией поклонников. На ее инстаграм-аккаунт подписаны 10 миллионов человек, который также приносит ей хороший доход. Девушка много зарабатывает, чтобы осчастливить не только себя, но и своих близких.

прочитано 308 раз