Актер из "Индианы Джонса" собрался на лечение после тяжелой травмы

Американский актер, известный зрителям по фильму "Индиана Джонс", вляпался в скандал со своей бывшей возлюбленной, певицей FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт). Теперь актеру требуется помощь.

Девушка обвинила актера в насилии. Это нанесло серьезную травму Шайе Ла Бафу, пишет Variety. Теперь актер вынужден обратиться к медикам.

По словам адвоката артиста, его подопечный осознает, что нуждается в помощи. Он хочет исправить ошибки, которые совершил.

"Мы сейчас ищем интенсивное и долгосрочное стационарное лечение, в котором он остро нуждается", – заявила знаменитый адвокат Шон Холли.

Шайа ЛаБаф признался, что был агрессивен со своей девушкой. При этом она говорит неправду. Часть слов она преувеличивает.

Ранее бывшая возлюбленная актера FKA twigs подала на Шайу ЛаБафа в суд. По ее словам, за год отношений он постоянно оскорблял ее, а иногда и поднимал руку. Кроме того, актер якобы специально заразил ее венерическим заболеванием.