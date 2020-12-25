"Продажная": адвокат Добровинский опустился до хамства в адрес женщины

Александр Добровинский, который продолжает вести адвокатскую деятельность при то, что ему самому уже приходят судебные иски, нахамил женщине.
Девушка корреспондент Лайфа задала ему вопрос о предъявленных долгах. На это гламурный адвокат взбесился и ответил язвительной и плоской шуткой.
"А что вас так деньги интересуют? Вы продажная девушка?" – не унимался Добровинский.
Как выяснилось, адвокат должен десять миллионов долларов своему коллеге по юридическому бюро. Помимо этого он также должен более полутора миллионов долларов за акции фирмы "Виззера инвест".
По словам самого Александра Добровинского, первый вопрос давно снят с повестки по мировому соглашению сторон, а второй иск и вовсе отозвал суд. Адвокат считает, что партнерам страшно с ним связываться. Что касается долга по транспортным налогам, то его наличие адвокат отрицает.
Ранее "Дни.ру" писали, что адвокат Александр Добровинский рассекретил письмо актера Михаила Ефремова из тюрьмы.
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