У "танцующего миллионера" родилась дочь с волчьей пастью

Джанлука Вакки, известный предприниматель из Италии, показал снимок новорожденной. 52-летний бизнесмен вместе с матерью ребенка Шэрон Фонсека приняли участие в фотосессии для глянцевого журнала.

Малышку назвали Блу Иерусалима. "Танцующий миллионер" на снимках запечатлен в собственном доме на фоне праздничной елки. На одном из кадров Фонсека позирует в красном кресле, держа девочку на руках, а Вакки стоит рядом с ними.

В описании к своему посту Джанлука заявил, что наследница родилась с волчьей пастью. При этом мужчина отметил, что они с Шэрон счастливы, что есть прекрасная команда медиков, которая проведет операцию их дочери, чтобы она могла жить полноценно.

Напомним, в августе 2019 года Джанлука Вакки отшлепал девушек на видео и подвергся критике. В ролике он танцует на лестнице, затем шлепает четырех разных прелестниц по ягодицам, после чего берет одну из них за руку и продолжает танцевать с ней.

Джанлука Вакки – звезда "Инстаграм". За его жизнью следят более 19 миллионов подписчиков. В соцсети предприниматель выкладывает снимки, на которых демонстрирует роскошный образ жизни и публикует видео с зажигательными танцами.

Официально считается, что Джанлука Вакки – бизнесмен, так как его семья владеет семейным бизнесом по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе. но некоторые считают, что мужчина никаких реальных функций в компании не выполняет, а занимается лишь собственной раскруткой в социальных сетях и привлечением новых подписчиков.

