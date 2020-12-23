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Шоу-бизнес
Сильные боли? Братья Сафроновы оказались в больнице перед важным событием

Сильные боли? Братья Сафроновы оказались в больнице перед важным событием

Братья Сафроновы. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергею, Илье и Андрею Сафроновым потребовалась помощь медиков. Пиар-директор братьев-иллюзионистов Алексия назвала причину, почему они оказались в больнице.
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Недавно в СМИ появилась информация, что братьев Сафроновых экстренно госпитализировали. Якобы артисты жаловались на сильные боли в животе. Сообщалось, что у Андрея и Ильи начался некий воспалительный процесс, а состояние Сергея и вовсе тяжелое.

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Журналисты издания LIFE решили уточнить информацию у представителя иллюзионистов. По словам пиар-директора, речь о госпитализации не идет. Андрей, Сергей и Илья решились на полное обследование организма перед важным событием – гастролями.

Алексия пояснила, что братья Сафроновы запланировали грандиозное шоу на февраль. Выступление крайне сложное, поэтому артисты должны быть физически и эмоционально здоровы. Иллюзионисты перед каждым большим представлением обращаются к медикам, чтобы в дальнейшем избежать неприятных моментов.

Напомним, ранее один из братьев Сафроновых оказался в центре скандала. Сергея обвинили в вымогательстве. Мол, иллюзионист берет деньги с участников шоу "Битва экстрасенсов" за подсказки на испытаниях. Дело дошло до иска в суд.

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Автор: 23 декабря 2020, 16:40 Источник: LIFE ✓ Надежный источник

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