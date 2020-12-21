"Мне было так стыдно": звезда "Моей прекрасной няни" вынуждена скрываться из-за преступления Ефремова

Вчера вышел очередной выпуск шоу "Лучше правду!" с Ольгой Прокофьевой. Ведущий Сурен Каграманов расспросил артистку о ситуации с ее коллегой по цеху Михаилом Ефремовым.



Звезда рассказала, что никогда не общалась с актером близко, однако не могла остаться в стороне. Свой комментарий она дала впервые. Артистка уверена: винить в произошедшем нужно только самого Михаила Олеговича.

"Не обвиняйте ни компанию, из-за которой он якобы спивался, ни адвокатов", – призывает Ольга. Она считает, что незначительный эффект мог оказать лишь стресс, но, если человек сам не захочет спиться, с ним все будет хорошо.

"Если у тебя настоящее сердце, если у тебя там болит, если у тебя там нарыв, то все равно тебя с места не свернет", – сказала Ольга Прокофьева. Она добавила, что ей очень давно не было так стыдно и приходится скрываться из-за преступления коллеги по цеху: "Если бы меня кто-нибудь, кто не смотрит телевизор, спросил, какая у меня профессия, я бы точно сказала, что я, например, экономист, а не артистка".

Напомним, восьмого июня 2020 года Михаил Ефремов вечером стал виновником аварии на Смоленской площади столицы. Экспертиза установила: в момент ДТП артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водитель грузовика Сергей Захаров, с которым произошло столкновение, скончался через пару часов после аварии.

Изначально актеру дали восемь лет колонии, однако потом дело пересмотрели. 22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову ранее вынесенный приговор и уменьшил срок лишения свободы на полгода.

