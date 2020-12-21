Васильева содержит взрослых детей за возможность видеться с внуками

68-летняя Татьяна Васильева признается, что финансово помогает взрослым детям и внукам. Актриса считает, что кроме нее помочь детям некому. Сейчас у них непростой период. Деньги то есть, то нет. Времена у семьи не самые лучшие.
При этом Татьяна Васильева придерживается мнения, что лишь частично обеспечивает родню. Они способны заработать сами. Но даже если у них будут миллиарды, она все равно будет давать им деньги.
"Я не полностью содержу, сейчас уже не так, как раньше. Детей много, внуков много, им никто не поможет! У них нет денег", – уверена Татьяна Васильева.
В эфире передачи "Звезды сошлись" актриса рассказала, что такая поддержка для нее элементарная забота. Иначе она просто не может.
Напомним, старшему сыну актрисы Филиппу 34 года, а младшей дочери Лизе – 28. У всех есть свои семьи, а своей знаменитой маме каждый отпрыск подарил внуков. Но, как выяснилось, дети Татьяны Васильевой находятся в вечном поиске себя, и у них не все идет так гладко.
Стоит отметить, что Татьяна Васильева долго не могла наладить отношения с первой женой сына. В результате она рисковала возможностью видеться с внуками. После того, как известная актриса купила внукам по квартире, отношения потеплели.
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