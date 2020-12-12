Натянутое лицо 71-летней Муравьевой всполошило зрителей

Анонс свежего выпуска программы "Привет, Андрей" с участием Ирины Муравьевой сильно привлек внимание россиян. Дело в том, что лицо актрисы так преобразилось, будто знаменитость недавно легла под нож пластического хирурга. В коротком видеоролике 71-летняя звезда исполнила композицию из мультфильма "Приключения поросенка Фунтика" и продемонстрировала обновленную внешность.
В кадре от глубоких морщин артистки практически не осталось следа, а пигментные пятна вовсе исчезли. Кожа лица знаменитости выглядит упругой и подтянутой, имеет здоровый блеск. Многие пользователи Сети уверены, что все это – результат пластической операции, ведь звезды часто решаются на хирургические процедуры ради красоты и привлекательности. В качестве подтверждения своему предположению россияне приводят возраст Ирины Муравьевой, считая, что зрелая кожа пожилых людей без вмешательства медиков может только увядать.
Не исключено, что секретом необыкновенного преображения знаменитости стало удачное освещение телестудии и качественная работа гримеров. Пока поклонникам актрисы остается гадать, решилась ли Ирина Муравьева на пластику. Выпуск программы "Привет, Андрей" с участием артистки выйдет в эфир вечером 12 декабря.
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