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Сын порочит честь звезды

Сын порочит честь звезды "Интернов" на шоу Малахова ради денег

Юлия Назаренко-Благая. Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Интерны" Юлия Назаренко-Благая пытается найти общий язык с сыном, который пошел на шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" и рассказал о ней нелицеприятные вещи. Актриса лежит в больнице и пытается восстановить подорванное здоровье.
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Юлия Назаренко-Благая рассказала "Дни.ру", что в больнице с ней общается психотерапевт. Специалисты делают все, чтобы состояние актрисы было в норме. "Мой организм пытается разгрести весь ужас, который был сделан передачей", – пояснила звезда "Интернов".

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Она считает, что ее сын Николай – лишь марионетка в руках создателей скандального шоу. Но связаться с наследником Юлия не может. "У меня такое подозрение, что те гонорары, которые ему заплатили на этой передаче, они опять пошли на наркотики. Это достаточно большие деньги", – поделилась своими переживаниями актриса.

По словам Назаренко-Благой, ее сын не прошел курс реабилитации, поэтому не исключает его срыва. Она уже давала Николаю деньги, которые, к сожалению, он тратил на запрещенные вещества. Тогда Юлия решила больше не снабжать молодого человека финансами.

"Два года назад он повел себя очень агрессивно. Он требовал от меня деньги. А потом он предложил пойти на шоу, где мы поссоримся, помиримся", – вспомнила Назаренко-Благая.

Напомним, Николай появился в эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Он рассказал телеведущему, что его мать Юлия Назаренко-Благая состоит в секте и выгнала его из дома. После этого против актрисы развернулась травля в Сети. Артистка, в свою очередь, начала защищать свои честь и достоинство.

Автор: 8 ноября 2020, 17:37 Источник: Дни.ру

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Ирина
Плохая актриса и плохая мать
На себя посмотри .
Гость
Ответить
Катя
Виноват в этом адвокат Максим
А вы знаете Адвоката ?
Гость
Ответить
Ирина
Плохая актриса и плохая мать
При чем тут это?
Ирина
Ответить
Плохая актриса и плохая мать
Гость
Ответить
Как скучно.. Вот Дзюбы член то самое
Артем
Ответить
Малахов теперь Продает и распространяет наркотики
Катя
Ответить
Виноват в этом адвокат Максим
1

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