Сын порочит честь звезды "Интернов" на шоу Малахова ради денег

Звезда сериала "Интерны" Юлия Назаренко-Благая пытается найти общий язык с сыном, который пошел на шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" и рассказал о ней нелицеприятные вещи. Актриса лежит в больнице и пытается восстановить подорванное здоровье.

Юлия Назаренко-Благая рассказала "Дни.ру", что в больнице с ней общается психотерапевт. Специалисты делают все, чтобы состояние актрисы было в норме. "Мой организм пытается разгрести весь ужас, который был сделан передачей", – пояснила звезда "Интернов".

Она считает, что ее сын Николай – лишь марионетка в руках создателей скандального шоу. Но связаться с наследником Юлия не может. "У меня такое подозрение, что те гонорары, которые ему заплатили на этой передаче, они опять пошли на наркотики. Это достаточно большие деньги", – поделилась своими переживаниями актриса.

По словам Назаренко-Благой, ее сын не прошел курс реабилитации, поэтому не исключает его срыва. Она уже давала Николаю деньги, которые, к сожалению, он тратил на запрещенные вещества. Тогда Юлия решила больше не снабжать молодого человека финансами.

"Два года назад он повел себя очень агрессивно. Он требовал от меня деньги. А потом он предложил пойти на шоу, где мы поссоримся, помиримся", – вспомнила Назаренко-Благая.

Напомним, Николай появился в эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Он рассказал телеведущему, что его мать Юлия Назаренко-Благая состоит в секте и выгнала его из дома. После этого против актрисы развернулась травля в Сети. Артистка, в свою очередь, начала защищать свои честь и достоинство.