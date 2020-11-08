"Той артистки больше нет": Повалий ошарашила народ внешним видом

Таисию Повалий перестали узнавать фанаты. Артистка настолько изменилась, что поклонникам пришлось увеличивать фотографию, чтобы разглядеть ее черты лица.

В конце прошлого года Таисия Повалий стала бабушкой. Ее сын Денис обзавелся наследником. Мальчика нарекли Демьяном. Но артистку сложно назвать бабушкой, поскольку она молодо выглядит.

Накануне Повалий разместила в "Инстаграм" снимок из новой фотосессии. На нем певица предстает в образе роковой красивой женщины, смотрящей в охваченное пламенем зеркало. На лице Таисии нет признаков старости, даже мимических морщин.

Отметившиеся в комментариях пользователи Сети отметили, что не сразу признали Повалий. Некоторые подумали: перед ними фотография певицы Валерии, но при детальном рассмотрении снимка поняли, кто позировал. "Не похожа на себя", "Сразу не понял, кто это: Ирина Аллегрова или Валерия", "Нет той артистки, которую все мы знали", – написали фолловеры.

Очевидно, что снимок Повалий был отретуширован. Ровный тон лица достигнут, вероятно, не только благодаря косметике, но и мастерски владеющему фотошопом человеку.