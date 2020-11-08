Режиссер откровенно об Александре Петрове: Если коротко, то животное

Александр Петров стал популярным российским актером, которого постоянно приглашают участвовать в новых кинокартинах на самые разные тематики. Александр Войтинский работал с Александром Петровым в ходе съемок сериала "Метод-2", в котором исполнил роль Жени —мужа главной героини. Когда у режиссера спросили, в чем заключается секрет успеха Петрова, он не стал выбирать красивых слов, как это обычно бывает.
Александр Войтинский отметил, что мог бы отметить в актере харизму, талант и интуицию, но воздержится от таких выражений. "Если коротко, то Александр Петров – животное.", – объявил мужчина. По словам режиссера, когда актер появляется в кадре, то все люди на съемочной площадке застывают на месте и смотрят на него без остановки очень долго, порой на это уходит час времени. Войтинский убежден, что эта магнетическая способность артиста имеет огромное значение для его карьерного продвижения.
Мужчина добавил, что у Александра Петрова много амбиций, которые нередко шли в противовес стратегии сезона сериала, над которым они вместе работали. Александру Войтинскому приходилось искать компромиссы, чтобы сохранить первоначальный замысел проекта "Метод-2" и при этом угодить Александру Петрову.
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