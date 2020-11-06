"Ура! Наконец-то!": Жена развелась с Алибасовым

Бари Алибасов оформил развод с супругой. Проблемы в отношениях в паре начались сразу после заключения брака.

У Бари Алибасова и его супруги Виолетты Гришиной зимой 2019 года родилась дочь Амелия. Однако уже в мае стало известно, что мужчина оставил жену с маленькой дочкой. Речь идет о сыне и полном тезке продюсера Бари Алибасова. При этом Гришина заявила, что не в обиде на возлюбленного, который, к слову, якобы даже на выписке из роддома не присутствовал.

А вскоре появилась информация о разводе пары. Они должны были оформить его еще в августе 2020 года, но случилось это только сейчас. Причем, по признанию Виолетты, проблемы в отношениях с Бари начались буквально сразу после регистрации брака. Супруги начали скандалить из-за измен и агрессии сына продюсера Бари Алибасова.

"Моя первая реакция на новость от моего адвоката Алексея Гудаса о судебном решении по расторжению брака была такой: "Ура! Наконец-то!" – призналась Виолетта, которая на протяжении четырех лет пыталась ужиться со звездным наследником.

"Все равно наступает момент, который ломает все попытки. Пора уже признать, что мы не справились, и надо идти дальше, максимально заботясь об интересах ребенка. Бари как сгущенка: когда его немного – вкусно, но когда сгущенка в рационе целый день – наступает предел", – объяснила бывшая жена Алибасова.

Однако до сих пор не решен вопрос с алиментами. Поэтому уже 30 ноября состоится судебное заседание по этому поводу. Виолетта пожаловалась: "Мы никак не можем договориться. Человек боится ответственности настолько сильно, что постоянные ежемесячные выплаты выбивают его из колеи. Это для меня еще один показатель того, что наш развод – верное решение".