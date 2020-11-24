Подцепил заразу: юный партнер Кравец оказался инфицированным

2114502 человек в России заразились коронавирусной инфекцией за весь период пандемии. Среди них и юный друг Алены Дмитрий Штукин.
"Я берег себя максимально – носил перчатки и маски, соблюдал социальную дистанцию, не посещал людные места, – признался Дмитрий "Дни.ру". – Но все равно оказался инфицирован. Слава богу, в легкой форме. Даже не знаю, как и где это могло случиться, но все равно приятного мало".
"Сейчас я дома на полной самоизоляции. Но очень хочется поскорее поправиться, потому что с Аленой у нас на декабрь в плане несколько новых проектов", – заверил Штукин.
Новость о болезни партнера по экрану Алена Кравец приняла близко к сердцу – тут же с водителем прислала Дмитрию большую корзину гостинцев и цветы. А по телефону сказала, что у нее есть лучшие врачи и клиники, так что в случае ухудшения состояния Дмитрий сможет на ее помощь рассчитывать. Но что их связывает на самом деле, замужняя светская львица говорить не хочет, сохраняя интригу.
Напомним, ранее Алена Кравец заявила о своем желании родить от Армена Джигарханяна. Якобы актер переl смертью мог заморозить сперму в одном им элитных центров планирования семьи на Рублевке.
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