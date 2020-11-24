Подцепил заразу: юный партнер Кравец оказался инфицированным

Актрису и певицу Алену Кравец в последнее время часто видят в компании 24-летнего ресторанного критика Дмитрия Штукина. Накануне наступления 2020-го года они вместе появились в программе про новогодний этикет. И уже тогда народ стала шушукаться, что это – не просто сотрудничество.

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