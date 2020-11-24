"Акт предательства": жена осужденного Ефремова подает на развод

После того, как Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии, Софья Кругликова хочет начать новую жизнь. В беседе с журналистами близкий друг актера назвал ее поступок "актом предательства". Мол, именно так артист воспримет развод.
Собеседник "Комсомольской правды" полагает: у Софьи есть несколько причин для этого. Во-первых, она не может простить Ефремову его интрижку с актрисой Дарьей Белоусовой. Во-вторых, пока актер находится в колонии, имущество можно легко поделить.
Актриса Татьяна Бронзова, которая не раз нелестно высказывалась о Ефремове, считает, что сейчас нельзя бросать его. Несмотря на пережитое, актер находится в большой беде. Мол, ему нужно знать, что его ждут дома.
При этом Бронзовой искренне жаль Кругликову. По мнению актрисы, у жены Ефремова наверняка есть веская причина для развода, которую никто не знает. Она также не исключает, что Софья уже поговорила с супругом насчет этого.
Адвокат Виктория Дергунова отметила, что ЗАГС расторгнет брак Ефремова и Кругликовой даже без участия актера, поскольку его осудили более чем на три года. Есть вероятность, что Михаил Олегович узнает о разводе уже постфактум.
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