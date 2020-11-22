"Эфиопа встретил": звезда сериалов отвесила тяжелую оплеху Мигелю

Малоизвестный актер Дмитрий Чинков выказал искреннее желание сфотографироваться с хореографом. Несмотря на адекватную реакцию Мигеля, звезда непримечательных сериалов позволила себе публично унизить артиста.
Опубликовав совместную фотографию с хореографом, Дмитрий добавил весьма странную подпись. Подобное поведение возмутило не только многочисленную аудиторию, но и самого Мигеля.
"Подходит ко мне этот чел, значит, и говорит: "Ты в "Танцах". Я смотрю на него с недоумением, разворачиваюсь и ухожу. Потом возвращаюсь такой и говорю: "А ты в России, здесь не до танцев". И фоткаюсь с ним. А че? Не каждый день эфиопа на улице встретишь", – написал Чинков.
Молодому человеку хватило смелости отметить героя снимка. Удивительно, но реакция Сергея Шестеперова не заставила себя долго ждать. Танцор моментально сделал репост злобной публикации и добавил: "Почему не фоткаюсь? Вот поэтому. Привет из Эфиопии...Актер фигов".
Поклонники всеми известного режиссера сразу же накинулись на Дмитрия Чинкова и потребовали извиниться перед танцором. Стоит отметить, что актер быстро исправил неуместную шутку.
Чтобы предостеречь себя от гневных комментариев общественности, артист поспешил закрыть комментарии под скандальной фотографией.
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