"Мог потерять мозги до конца жизни": Попавший в ДТП Березин не выпускает из рук костыли

Осенью 2020 года 63-летний Владимир Березин отправился на дачу в Сергиев посад, а по пути заскочил в магазин и перешел дорогу в неположенном месте. В результате его сбил водитель такси. Диктор не ожидал такого жуткого поворота судьбы. На место ДТП приехала полиция и установила, что таксист нарушил правила дорожного движения – превысил скорость.
Мужчина эмоционально рассказывает о деталях аварии и признается, что теперь боится выходить на проезжую часть. Он рассчитывает, что фобии у него не будет, но шум проезжающих машин его сильно пугает.
"У меня нога такая прямая, как ракета на ВДНХ", – делится впечатлениями Владимир Березин. Мужчина передвигается только на костылях, каждый шаг приносит ему страдания. Медики зафиксировали у него перелом левой ноги со смещением и наложили гипс.
"Если бы я еще сделал шаг-полтора, я бы на середину капота попал...Я мог потерять мозги до конца жизни", – объявил Владимир Березин. Через две недели гипс с ноги снимут, тогда станет понятно, нужна ли мужчине серьезная операция. Диктор надеется, что скоро сможет ходить передвигаться без костылей. Владимир Березин сделал для себя вывод – переходить дорогу нужно с максимальной внимательностью и ответственностью.
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