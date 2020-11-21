Тело лежало в луже крови: звезду шоу "Наша Russia" нашли мертвой

Тревогу забила подруга Людмилы Князевой. Она не могла дозвониться до приятельницы, поэтому обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что 82-летняя актриса лежит на полу в луже крови, из-за чего можно предположить, что смерть наступила при странных обстоятельствах.
Осмотрев тело Князевой, врачи не стали делать вывод, что женщина умерла по чьей-то вине. Дальнейшую работу проводят судмедэксперты, которые выяснят истинную причину случившегося.
Людмила начала сниматься в кино в пожилом возрасте. Шоу "Наша Russia" стало первым телевизионным проектом, в создании которого она приняла участие. Также Князеву можно было заметить в сериале "Глухарь", фильмах "Скорый "Москва-Россия" и "Домовой". В общей сложности Князева снялась в 26 проектах.
Напомним, недавно общественность шокировала еще одна неприятная новость, связанная с звездой "Наша Russia". Шоумен Сергей Светлаков оказался в больнице из-за заражения коронавирусом. Его легкие были поражены более чем на 20%. Спустя некоторое время актер вышел на связь, дав понять, что идет на поправку.
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