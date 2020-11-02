Признание Андреевой повергло Бондарчука в шок

Артистка рассказала, о работе над сериалом "Псих". Этот проект стал сценарным дебютом жены Федора Бондарчука.Паулина Андреева призналась, что в работе над сериалом использовала собственный опыт психоанализа. Выяснилось, что в прошлом звезда посещала специалиста. Эта информация о супруге привела режиссера в шок. "В каком смысле?" – удивился Федор Бондарчук.
Полная версия программы выйдет позже, а пока в Сети появился только тизер передачи. Отметим, актриса начала учиться на сценариста несколько лет назад. Она говорила о том, что сделала это в тайне от любимого, чтобы он не повлиял на решение приемной комиссии.
Примечательно, что о том, что сценарий к "Психу" написала Паулина Андреева, Федор Бондарчук тоже узнал одним из последних. Девушка пробует силы в новой профессии с 2018 года. Она уже успела выпустить два короткометражных фильма: "Допинг" и "Есть город золотой".
Напомним, ранее звездный event-специалист Андрей Фомин раскрыл все подробности свадьбы Паулины Андреевой и режиссера. Они тайно поженились в сентябре 2019 года. Пара променяла шумную Москву на Санкт-Петербург, чтобы отметить одно из главных событий в их жизни. Эксперт уверен, что свадьба Бондарчука стала полной противоположностью нашумевшего мероприятия Собчак.
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