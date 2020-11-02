Звезду сериалов застрелили средь бела дня

Звезда американских сериалов скончалась в 30-летнем возрасте. Актер Эдди Хэссел получил пулю на улице.

По предварительной информации артиста застрелили неизвестные. Трагедия произошла в Техасе – родном штате Эдди Хэссела.

Утром воскресенья, 1 ноября, Эдди вышел из дома своей девушки. В это время злоумышленники пытались похитить автомобиль знаменитости. В итоге Хэссел получил ранение в живот. Что предшествовало стрельбе – неизвестно. Правоохранительные органы ищут убийц молодого мужчины.

Отметим, что Эдди Хэссела работал в кино почти 15 лет. В творческой биографии артиста работы в лентах: "Джобс: Империя соблазна", "Студия 60 на Сансет Стрип", "Кости", "Детки в порядке", "Поверхность", "Коварные горничные" и другие.

Отметим, что по закону в штате Техас любой гражданин США, или имеющий вид на жительство приезжий, может приобрести ружье, например. Продавцу нужно показать только водительские права. Кассир проверяет, был ли клиент причастен к уголовным преступлениям, если нет, то оружие можно забрать сразу. Лицензию и разрешение не требуют. Количество единиц товара в одни руки не ограниченно и не фиксируется. Ружье может поменять владельца без необходимости перерегистрации.

Как писали "Дни.ру", около месяца назад актер Томас Берд также стал жертвой стрельбы. Знаменитость убили в Атланте. Артист не дожил до своего 71-летия. Неизвестные выстрелили Берду в спину. Актер получил несколько пуль.