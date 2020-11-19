"У нас интенсивное общение": Слуцкер рассказала о связи с Бондарчуком

Ольга Слуцкер десять лет со скандалом разводилась с сенатором Владимиром Слуцкером. После разрыва отношений у них возник спор насчет опеки над детьми. Слуцкер хотел лишить ее всего, но этого удалось избежать.
Сейчас о тех событиях Ольга вспоминает легко. Несмотря на все перипетии она смогла сохранить отношения с бывшим мужем. В споре о воспитании детей ей помог режиссер Федор Бондарчук. Когда шли суды, он оказал ей большую поддержку. Об этом Ольга рассказала на программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1".
"Он мой друг, у нас интенсивное общение, которому 27 лет", – поведала бизнесвумен.
С годами 55-летняя Ольга Слуцкер научилась легко относиться к жизни. Она видит положительные стороны даже в самых трудных моментах. Федор Бондарчук отчасти поспособствовал такому мироощущению. От него она научилась осознавать, что все проходит. Главное – не застревать в своей беде.
Напомним, Ольга Сергеевна Слуцкер является председателем совета директоров "Русской Фитнес Группы", президентом сети фитнес-клубов World Class, президентом Российской Федерации фитнес-аэробики и председателем Совета по здоровому образу жизни в Российско-Китайском Комитете дружбы, мира и развития
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