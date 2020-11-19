В Сети всплыли новые откровенные фото вдовца Легкоступовой с девушками

Еще недавно Юрий Фирсов рассказывал, что пребывает в горе после смерти супруги, певицы Валентины Легкоступовой. Однако в Сети то и дело всплывает новая информация, которая подтверждает обратное.

Исполнительница хита "Ягода-малина" умерла 14 августа. Незадолго до смерти она вышла замуж за яхтсмена и, казалось, была счастлива. Ее вдовец Юрий Фирсов после этого говорил, что никак не может прийти в себя от горя. Но судя по фото, которые появились в Сети, он уже прекрасно себя чувствует.

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Сначала яхтсмен побывал в Турции на осенней регате. Позже он начал появляться в клубах. Часто бывал в компании красоток, за что получал критику в свой адрес. Однако он не раз оправдывался и говорил, что самом деле у него траур.

Поговаривают, что Юрий Фирсов уже успел найти замену покойной жене. Он не скрывал, что действительно проводил время на регате в Мармарисе. Но по его словам, новых отношений у него нет. А те девушки, с которыми он был рядом – всего лишь коллеги.

Наталья Штурм не поверила его словам и показала фото, на котором Юрий обнимает двух красоток на фоне надписи "Клуб".

"Как быстро лечат душевные "раны" скорбящие вдовцы? <...> Не прошло и двух месяцев, вдовец в ночном клубе с явным удовольствием лапает за задницы девиц", – написала Штурм в своем "Инстаграм".

Напомним, дети 54-летней Легкоступовой Анэтта и Матвей не приняли мужа матери с самого первого дня ее брака. После смерти родительницы они подозревали Фирсова в причастности к ее кончине. Анэтта Бриль считает, что новый муж плохо влиял на певицу – она стала выпивать. В результате в нетрезвом виде Валентина Легкоступова упала в ванной и получила травму.