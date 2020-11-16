Тайная любовница Шаляпина объявила о своей беременности

В Сети объявилась неизвестная ранее дама, которая назвала себя любовницей Прохора Шаляпина. По ее словам, они встречались шесть лет, и теперь она ждет ребенка.

Некая Виктория Тимофеева, которая работает продавцом супермаркета, заявила, что встречалась с выпускником "Фабрики звезд" Прохором Шаляпиным долгое время. Они познакомились в Иваново, где артист выступал с концертом. Она ждала его за кулисами, и он сразу влюбился в нее. Тимофеева подчеркнула, что в то время он встречался с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

"Он мне снял мне квартиру, одевал. Потом перевез в Москву. Говорил, что все эти отношения с богатыми женщинами только ради денег", – сказала Виктория.

Несколько лет отношения Прохора и Виктории держались в тайне, чтобы не портить репутацию артиста. Женщину все устраивало, и она так бы дальше молчала о связи со звездой. Однако произошло нечто из ряда вон выходящее. В один прекрасный день Виктория Тимофеева узнала, что ждет ребенка. И теперь она больше не может молчать.

Однако радости от возлюбленного Виктория не увидела. По ее словам, Прохор выгнал ее из квартиры и заявил, что это не его ребенок. 25-летняя девушка пришла на программу "На самом деле", чтобы добиться справедливости.

Стоит отметить, что 36-летний Прохор Шаляпин известен своими любовными похождениями, причем часто он встречается с влиятельными дамами. Сейчас он в отношениях с миллионершей из Канады Татьяной Дэвис.