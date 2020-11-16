"Пили на брудершафт": Новикова рассказала об отношениях с Жванецким

Артистка не только дружила с Михаилом Михайловичем, но и долгое время работала с ним. Она сообщает, что сотрудничество с ним было сплошным наслаждением для нее. Когда писателю было около 60 они вместе поехали в США с обширной концертной программой. Клара вспоминает, что это было одно из первых мероприятий, ради которого все русскоговорящие американцы собрались в одном месте в одно время. Столько бриллиантов мир еще не видел.
Новикова призналась, что они с Михаилом Жванецким любили и хорошенько отдохнуть вместе. Не раз употребляли алкогольные напитки и общались обо всем. Даже "пили на брудершафт".
Юмористка говорит, что трагедия далась ей очень тяжело. Она знала, что ему диагностировали рак предстательной железы, было тяжело ходить, ничего не помогало. Однако Клара Новикова до сих пор "не может продышаться". Она считает удивительным тот факт, что многих артистов подводят именно ноги.
Писатель никогда не жаловался на здоровье, у него всегда все было хорошо. Все были уверены, что он будет жить, несмотря ни на что. Клара очень положительно отзывается и о жене Михаила Жванецкого и говорит, что Наталья молодец, а сам он точно прожил дольше, потому что она всегда была рядом.
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