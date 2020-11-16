Звезда фильма "Мираж" перестал выходить из дома из-за страшной болезни

Хорошо известный всем отечественным ценителям кино прибалтийский актер уже несколько лет борется с онкологией. Раньше он активно снимался и участвовал в театральных постановках, но теперь почти не покидает свой дом.

Регимантас Адомайтис рассказал, что из-за тяжелых операций у него стали сильно болеть ноги. Он подтверждает: старость – не радость, но относится к этому философски. Актер считает, что у него была настолько яркая жизнь, что жаловаться совсем не на что, а от старости все равно не убежать.

Слухи о болезни артиста поползли пару лет назад. Он подтвердил информацию практически сразу. Также Регимантас сообщил, что бороться сил больше нет, он "бросил" и проживет столько, сколько "Господь даст", но настроен он оптимистично. Известно, что до этого ему сделали несколько операций в Вильнюсе.

Живет Регимантас Адомайтис на свою пенсию. Его младший сын помогает отцу по хозяйству, в будние дни живет рядом с ним. Миндаугас женат, но видится с женой только по выходным. Актер сообщает, что вечерами ждет сына на ужин. Недавно Регимантас осознал, что он отлично готовит и теперь называет себя "кулинаром, а не актером".

Звезда фильма "Мираж" признается, что не сумел до конца прийти в себя после смерти любимой супруги. Напомним, Эугения Байорите скончалась в 2011 году от гепатита С. Помимо Миндаугаса у актера есть еще два сына. Гядиминасу с семьей живет в Англии, а старший сын долгое время жил и работал в США, но из-за пандемии сейчас вернулся на Родину.