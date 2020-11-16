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"Она в тяжелом состоянии": что случилось с Моргуновой

Светлана Моргунова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Весной этого Народная артистка потеряла сына. Максиму Моргунову было 52 года. Мужчине был поставлен диагноз "коронавирус". Диктор не может прийти в себя после произошедшего.
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О деталях ее состояния ранее практически не сообщалось. Вера Мусатова долгое время дружит со Светланой Моргуновой. Журналисты обратились к ней, чтобы выяснить, чем сейчас живет любимая всеми артистка.

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Она заверила: "в бытовом плане все хорошо", близкие рядом, всегда есть те, кто помогут и поддержат. Однако эмоционально Светлане, конечно, непросто. По словам подруги, она "в тяжелом состоянии, и это можно понять". Мусатова часто навещает ведущую.

Также она заявила, что ее "приводят в бешенство" слова Владимира Березина про алкоголизм Светланы Моргуновой. Ранее сообщалось, что коллега уверенно заявил, якобы у женщины имеются серьезные проблемы с алкоголем. Сама она эту информацию отрицает.

Вера Константиновна рассказала, что раньше они с подругой могли выпить по бокалу вина, но после трагедии стало совсем не до этого. Она уверена: все это "клевета", Березин не бывает дома у Светланы, а эти сплетни будут "на его совести". Сейчас ведущая проводит много времени с внучкой и ходит в церковь.


Напомним, первый и единственный сын Светланы Моргуновой скончался из-за осложнений, вызванных Covid-19. Трагедия произошла в конце мая этого года. Моргунова души не чаяла в Максиме и всегда говорила, что он – ее поддержка и главная опора в жизни.

16 ноября 2020, 09:46 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Слезы и боль: что случилось с могилой сына Светланы Моргуновой

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