"Она в тяжелом состоянии": что случилось с Моргуновой

Весной этого Народная артистка потеряла сына. Максиму Моргунову было 52 года. Мужчине был поставлен диагноз "коронавирус". Диктор не может прийти в себя после произошедшего.

О деталях ее состояния ранее практически не сообщалось. Вера Мусатова долгое время дружит со Светланой Моргуновой. Журналисты обратились к ней, чтобы выяснить, чем сейчас живет любимая всеми артистка.

Она заверила: "в бытовом плане все хорошо", близкие рядом, всегда есть те, кто помогут и поддержат. Однако эмоционально Светлане, конечно, непросто. По словам подруги, она "в тяжелом состоянии, и это можно понять". Мусатова часто навещает ведущую.

Также она заявила, что ее "приводят в бешенство" слова Владимира Березина про алкоголизм Светланы Моргуновой. Ранее сообщалось, что коллега уверенно заявил, якобы у женщины имеются серьезные проблемы с алкоголем. Сама она эту информацию отрицает.

Вера Константиновна рассказала, что раньше они с подругой могли выпить по бокалу вина, но после трагедии стало совсем не до этого. Она уверена: все это "клевета", Березин не бывает дома у Светланы, а эти сплетни будут "на его совести". Сейчас ведущая проводит много времени с внучкой и ходит в церковь.

Напомним, первый и единственный сын Светланы Моргуновой скончался из-за осложнений, вызванных Covid-19. Трагедия произошла в конце мая этого года. Моргунова души не чаяла в Максиме и всегда говорила, что он – ее поддержка и главная опора в жизни.