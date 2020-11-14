Бывшая жена вспомнила о насилии в отношениях с известным композитором: Царапались, дрались

Лора Квинт стала новой гостьей шоу "Судьба человека". В беседе с Борисом Корчевниковым композитор рассказала о непростых отношениях с бывшим мужем – тоже композитором – Александром Журбиным.

По словам артистки, брак с коллегой был не самым удачным. От этого союза у звезды есть сын, который стал известным музыкантом. В течение совместной жизни с Александром Журбиным Лора Квинт испытывала дискомфорт – пара часто ссорилась.

По словам композитора, доходило и до насилия. "Мы царапались, дрались в наших отношениях", – говорит знаменитость в эфире шоу "Судьба человека". Когда артистка решила уйти от мужа, он долго ее не отпускал – полгода не давал развод. Причем тогда Лора Квинт уже состояла в новых отношениях.

Избранником женщины стал музыкант Семен Шнайдер. Звезда отметила, что до сих пор считает его очаровательным человеком. Правда, брак продержался недолго – всего семь лет. В эфире шоу "Судьба человека" композитор рассказала, что развелась потому, что муж слишком много пил.

Однако Александр Журбин стал для Лоры Квинт настоящей лакмусовой бумажкой. Артистка всю жизнь страдает от его злословия. По мнению героини программы, бывший супруг до сих пор в нее влюблен, поэтому и строит козни. Звезда отметила, что он никогда не участвовал в воспитании сына – периодически то появлялся, то исчезал.

У Александра Журбина свой взгляд на вещи. Недавно композитор также был в студии шоу "Судьба человека". Он рассказал, что наследник никогда не шел на контакт. Когда же сын вырос и стал музыкантом, у артиста появилась надежда, что они смогут общаться. Но при встречах Филипп вел себя отвратительно, по мнению звезды, поэтому он просто отказался от ребенка. "Не нужен мне такой сын", – отметил Журбин.