Названа причина отказа Конкина и ближайших родственников от воспитания сироты

В семье Владимира Конкина трагедия произошла 22 сентября – вечером в этот день утонула единственная дочь актера. У Софии осталась дочь Калиса, опекунство над которой планировал взять сын артиста Святослав, но... не смог.

После смерти наследницы Владимир Конкин заявил, что внучка сиротой не останется. Сам актер не смог взять опеку над малышкой из-за возраста и болезней. Некоторое время Калиса жила у дяди, который планировал и дальше воспитывать племянницу. Он уже подал документы на усыновление, но их завернули.

По словам адвоката Конкиных, это произошло потому, что Святослав с семьей еще до трагедии собирался уехать на ПМЖ в Германию к своему брату-близнецу Ярославу. Из-за немецких законов он просто юридически не может оформить опекунство над Калисой. Также процедуру усложняет тот факт, что отец девочки формально не лишен родительских прав, однако его местонахождение неизвестно.

Напомним, папа внучки Владимира Конкина объявлен в розыск. Ранее Руслан Подгорный был осужден за мошенничество и должен отбывать срок в колонии. В итоге воспитанием Калисы займется племянница актера. Женщина живет в Санкт-Петербурге вместе с мужем, у пары нет своих детей, и они смогут всю энергию направить на благо подростка.

В эфире шоу "Судьба человека" Владимир Конкин назвал причину, по которой отказался от опеки над внучкой. По его словам, он не сможет заниматься Калисой, так как сейчас девочка находится в том возрасте, когда ей нужна мама или кто-то, способный ее заменить. При этом актер и его сыновья планируют помогать материально.