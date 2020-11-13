Опубликован план полета: куда направлялся партнер Кудрявцевой с чужой женой перед крушением

7 ноября в подмосковных Люберцах потерпел крушение самолет. За штурвалом был ведущий, партнер Леры Кудрявцевой с НТВ Александр Колтовой. Сегодня стало известно, куда летели он и его спутница в тот злополучный день.

Сразу после авиакатастрофы СМИ написали, что ведущий разбился вместе с женой. Однако потом выяснилось, что это была не супруга Колтового. Вместе с ним в самолете была жена влиятельного финансиста 33-летняя Наталья Климова.

Появились новые детали о трагедии. Журналисты достали план полета, который был зарегистрирован перед рейсом злосчастного судна. Оказалось, пара направлялась в парк-отель Коприно, где они планировали остаться на несколько дней. База отдыха расположена в 25 километрах от Рыбинска, можно сказать, в глуши. Домики стоят на берегу Волги, вокруг лесная чаща.

Какие отношения были у Александра Колтового и Натальи Климовой, до сих пор никто не знает. Известно лишь, что они были несвободны. У Колтового была супруга и дети. Климова тоже была замужем. Ее вдовец – крупный специалист в сфере финансов Максим Климов. Примечательно, что о знакомстве Колтового и Климовой никто не знал.

Многие зрители помнят Александра Колтового по программе "Звезды сошлись". Его коллега Лера Кудрявцева рассказала, что он был ее другом. В последний раз она видела его за день до катастрофы. Колтовой часто предлагал ей полетать над Москвой, но Лера так и не согласилась.