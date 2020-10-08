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Шоу-бизнес

"Съела много таблеток": Елена Ксенофонтова пыталась покончить с собой

Елена Ксенофонтова. Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Кухни" Елена Ксенофонтова вспомнила, как хотела покончить с собой из-за бывшего мужа. Актриса рассталась с Александром Рыжих в 2016 году со скандалом.
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Елена Ксенофонтова не только снимается в кино, но и участвует в различных театральных постановках. Однако личная жизнь у нее не складывается. Последние ее долгие отношения закончились громким скандалом и могли привести к трагедии.

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 Елена Юрьевна Ксенофонтова

Елена Юрьевна Ксенофонтова актриса

В эфире программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой актриса рассказала о непростых отношениях с Александром Рыжих. Все началось с трагедии – у актрисы произошел выкидыш на поздних сроках беременности. Потом у пары все-таки родилась дочь Софья. Однако жизнь не ладилась.

Муж был жестоким, поднимал на актрису руку. Он мог выкрутить ей руку, придавить ногой или повалить на пол. Постоянно стращал, что она пройдет "семь кругов ада". Однажды все это могло плохо кончиться.

"Я съела очень много таблеток, чуть не умерла", – рассказала Елена о попытке самоубийства.

Александр Рыжих после развода обошел судебные наказания, так как был сам юристом. Ситуацию мужчина смог перевернуть с ног на голову, да еще и выставил Елену домашним тираном, как будто это он являлся жертвой домашнего насилия.

Елена судилась с бывшим мужем четыре года. В этом году она наконец выиграла суд.

Автор: 8 октября 2020, 15:25 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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У звезды "Кухни" волосы встали дыбом

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