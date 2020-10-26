Скандальный блогер обвинила друга-гея в изнасиловании

Эпатажная блогерша рассказала своим подписчикам об ужасном случае, который произошел с ней в гостях у знакомого. Девушка поведала зрителям, что над ней надругался ее друг-гей, передает Пятый канал. Она написала заявление об изнасиловании.
В полиции отметили, что на теле пострадавшей не было обнаружено следов насилия, равно как и ее одежда осталась целой. Сам подозреваемый не смог дать показания из-за сильного алкогольного опьянения. Преступление произошло в тот момент, когда молодой человек блогерши отлучился из квартиры за дополнительной порцией алкоголя.
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