Скандальный блогер обвинила друга-гея в изнасиловании

Эпатажная блогерша рассказала своим подписчикам об ужасном случае, который произошел с ней в гостях у знакомого. Девушка поведала зрителям, что над ней надругался ее друг-гей, передает Пятый канал. Она написала заявление об изнасиловании.

В полиции отметили, что на теле пострадавшей не было обнаружено следов насилия, равно как и ее одежда осталась целой. Сам подозреваемый не смог дать показания из-за сильного алкогольного опьянения. Преступление произошло в тот момент, когда молодой человек блогерши отлучился из квартиры за дополнительной порцией алкоголя.