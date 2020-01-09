"Фу, какая срамота": раздвинувшая ноги Мороз вызвала оторопь

Звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз примерила необычный образ. Актриса привлекла внимание поклонников-мужчин.

После развода с режиссером Константином Богомоловым Дарья Мороз не только поменяла имидж, но и, как показалось верным фанатам, обрела внутреннюю свободу, стала раскрепощеннее. Она с легкостью согласилась на съемки в сериале "Содержанки". Обилие откровенных сцен в картине не отпугнуло артистку.

Соцсети Мороз тоже приобрели некоторую провокационность. "Инстаграм" звезды наполнился пикантными фото, появились снимки в стиле "ню". Смелость, с которой Дарья начала подбирать образы, вызвала у многих ее поклонников оторопь. Не все подписчики были готовы к таким переменам.

Свежий снимок в микроблоге звезды сериала "Содержанки" бурно обсуждался. В кадре Дарья позировала сидя на табурете, широко расставив ноги. Она была облачена в просторное алое платье с пышными рукавами и высокие сапоги в тон. Образ Мороз дополнила ярким макияжем.

"Вульгарно – нет слов! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Еще одна сходящая с ума баба в трусах", "Фу, какая срамота, до чего ты дошла, а была такая скромная", – отозвались подписчики на снимок звезды сериала "Содержанки".

Отметим, что были и те, кому новый образ Дарьи Мороз пришелся по вкусу. Одна из подписчиц показала фото актрисы своему сыну. На молодого мужчину снимок произвел впечатление.

"Дарья ну– у-у-у Вы бы как то пожалели бы своих подписчиков, у меня сын холостой 25 лет я ему показала так он у меня номер Ваш телефона спросил. Люди после Праздников, а Вы им тут Красную Снегурочку показываете.😀😀😀😀😀ДЕВУШКА🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", – отчиталась перед Дарьей фанатка.

"😂💪🏻🔥Привет сыну", – ответила ей звезда сериала "Содержанки" Дарья Мороз.