"В доску своя": актер фильма "Холоп" о матерщиннице Бортич

Актер из Пскова Василий Мизгирев рассказал, как участвуя в съемках фильма "Холоп", познакомился с Александрой Бортич. По словам артиста, девушка умеет расположить к себе собеседника.
"Добрый осадок от участия в этом проекте остался от общения с актерами. Ну а Бортич – так вообще в доску своя. Вот с такой бы снимался и снимался... Хоть и ругается матом, но порожняк в речах не гонит. Мне с такими интересно!" – написал Василий на личной странице ВКонтакте.
Сам Мизгирев участвовал в съемках массовых сцен. По словам артиста, в финальном монтаже он появляется в кадре всего на несколько секунд.
"Три дня мучительного восседания на столбе (типа, на колу посаженный) в фильме было продемонстрировано парой секунд. Синема, синема, си-и-нема! От тебя мы без ума! :) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – высказался Василий.
Напомним, в кинотеатрах уже не первую неделю с успехом идет фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп". За первые десять дней картина собрала более миллиарда рублей. Комедию назвали самой кассовой за всю историю проката.
В центре сюжета фильма "Холоп" – представитель золотой молодежи Гриша. Мажор заигрался в красивую жизнь, набедокурил, теперь его ждет тюрьма. После аварии он попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. Герою предстоит научится общаться с людьми, работать и ценить простые удовольствия.
Популярные темы форума
Мерзкие родственники
Женская сторона развода!Продолжаем!
Жизнь есть после развода?????
Не люблю пьяных людей продолжение
ТЕМУ ПРОДОЛЖАЕМ ПРО ДЕРЕВЕН.,РОДСТВЕН.,ГАДКИХ И МЕРЗКИХ
Как выйти из депрессии?
США ахренели
Бабищи
Бросив старую семь ,это как переехать в новый город.
УРОДЫ С РОЖДЕСТВОМ ВАС.