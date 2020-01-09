"Лохотронщик": россияне проклинают Пореченкова после бессовестного обмана

В первый день 2020 года состоялся розыгрыш рекордной суммы – миллиарда рублей. Победитель лотереи определился сразу, им оказался некий житель Подмосковья. Имя счастливчика еще не назвали, получать выигрыш небывалой величины он не торопится.
Почти сразу после проведения лотереи в Сети заговорили о том, что победителя в реальности не существует, как и обещанного миллиарда. Якобы выигрышный билет не был выпущен в продажу, его сделали после розыгрыша.
Участвующих в лотерее сплетни о том, что игра была начесной, расстроили. Обманутые россияне обрушились с критикой на организаторов "Новогоднего миллиарда" и Михаила Пореченкова. Артист стал лицом проекта, снявшись в рекламном ролике лотереи.
Народ, взбешенный слухами о махинациях, "завалил" соцсети звезды сериала "Полярный" гневными комментариями и проклятиями. Пореченкова назвали пособником аферистов, оболванивших всю страну.
"Я раньше вас уважал 👍а вы чмом стали! Не ужели вы не знали что людей обманываете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чмо вонючее! Лохотронщик", "Михаила раньше уважали как актера человека, но после реклам лотерей розыгрыша миллиарда , йогуртов Веры такому человеку нет", "задолбал с рекламой миллиарда！проплаченный,растерял всякое уважение к себе", "Рекламирует аферистов", "За рекламу русское лото!!! Никакой прищур не спасет!!!" – написали обыватели актеру сериала "Полярный" Михаилу Пореченкову.
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