Народ в ужасе от вида погребенной заживо актрисы сериала "Крепостная"

На телеканале "Россия 1" продолжается показ многосерийной остросюжетной мелодрамы "Крепостная". История сироты, которая в погоне за счастьем и свободой проходит через испытания, с первых кадров полюбилась зрителям.

Для поклонников теленовеллы редакция "России 1" сделала сюрприз. Опубликовала в официальном инстаграм-аккаунте бекстейдж со съемок "Крепостной".

Ролик демонстрирует процесс создания, одной из самых душераздирающих сцен фильма. По сценарию главную героиню Катерину Вербицкую в исполнении актрисы Катерины Ковальчук заживо зарывают в могилу по приказу жестокой барыни.

Артистка лежит на дне прямоугольной ямы и читает молитву, а в это время в лицо ей летят комья земли. Зрелище, мягко говоря, не для слабонервных. Кадры жуткой расправы над несчастной героиней сменяются эпизодами, демонстрирующими работу съемочной группы.

"В одной из последних серий "Крепостной" жестокая сцена казни снималась в экстремальных условиях. Как только исполнительница главной роли Катя Ковальчук смогла это выдержать? Показываем вам закулисье сериала", – говорится в тексте под роликом.

На российских поклонников сериала "Крепостная" эпизод с захоронением произвел впечатление. Многие назвали многосерийную картину психологически тяжелой. Между тем зрители положительно оценили актерскую игру Катерины Ковальчук. "Ужас... Актрисе медаль за мужество", – отмечал пользователь Сети. Видео, раскрывающее закулисье сериала "Крепостная", можно посмотреть здесь.