"Сплошное удовольствие!": новая знакомая уговорила Подкаминскую поддаться соблазну

Елена Подкаминская тщательно следит за весом. Артистка придерживается системы раздельного питания Герберта Шелтона. В рационе звезды сериала "ИП Пирогова" не бывает полуфабрикатов, консервов, майонеза и блюд с содержанием сахара. Елена предпочитает простые сочетания продуктов, от сложноисполненной пищи она всегда отказывается.
Между тем случайное знакомство заставило Подкаминскую пересмотреть привычки. Новая подруга соблазнила Елену пирожным собственного приготовления.
"Снимаем "ИП Пирогова". Ярмарка. Из всех актеров массовых сцен выделяю одну женщину. Просто нравится улыбка и взгляд. Снимаем долго, весь день. Переработка. Вдруг разговорились... Оказывается, это реальный профессиональный кондитер! Угощает Брауни, сомневаюсь, но от дооолгих часов работы, хочется подсластить жизнь 🤪Разрешаю себе и поражаюсь вкусноте (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала Подкаминская в личном "Инстаграм".
По словам звезды сериала "ИП Пирогова", она влюбилась в брауни приятельницы. Теперь знаменитость иногда позволяет себе побаловаться сладеньким.
Также Подкаминская сообщила, что с новой знакомой у нее, как оказалось, много общего. У актрисы и кондитера совпадают взгляды и ценности.
"Оказывается, она и является прототипом моей Веры Пироговой. В итоге дружим теперь, прямо сплошное удовольствие! Вот мне теперь приходится наступать себе на горло в принципах и нет-нет, да и Брауни слопать 😋И лучше понимаю историю моей Веры Пироговой. Со всех сторон спасибо чудесной встрече 🙏", – сообщила звезда сериала "ИП Пирогова"поклонникам.
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