Стоянов сунул нос в грязные делишки звезд шоу-бизнеса

Юрий Стоянов играет следователя Марлена Георгиевича Симонова. Отличительные черты этого персонажа – харизматичность и старомодность. Главный герой сериала, профессионал в своем деле, вынужден раскрывать преступления в мире шоу-бизнеса. Чтобы докопаться до правды, Стоянову придется сунуть нос в грязные делишки людей, относящих себя к творческой интеллигенции.
Создатели сериала "Марлен" обещают зрителю не только незаурядный сюжет, но и много экшена и трюковых сцен. Снимают детектив в Москве и Подмосковье. Для этих целей арендовали целый этаж в бизнес-центре. На месте бывших офисов организовали Главное следственное управление: кабинеты, лаборатории судмедэкспертизы, комнаты для допроса. Также будет много сцен вне импровизированного павильона, на натуре (на языке киноделов – на улице).
Стоянов, к слову, не только исполняет главную роль, но и активно участвует в создании теленовеллы. По словам артиста, ролей такого метража у него еще не было.
"У нас больше 75 съемочных дней, каждый по 12 часов и только один перерыв! Эта роль не позволяет полежать, покурить или попить чайку. Это тяжелая и сложная работа, но, с другой стороны, – очень интересная", – рассказал Юрий о съемках в сериале "Марлен".
Артист надеется, что многосерийная картина понравится зрителю. "Это ироничная история об очень непохожем ни на кого, таком нетрендовом персонаже, которого зовут Марлен, имя которого расшифровывается, как Маркс Ленин", – отметил Юрий Стоянов.
Добавим, что сериал "Марлен" выйдет на экраны уже в 2020 году. Новелла будет состоять из 20 эпизодов, сообщает Teleprogramma.pro.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать