Назаров из сериала "Кухня" вышел из себя после глупого замечания

Звезда сериалов "Кухня" и "Кухня. Война за отель" Дмитрий Назаров ответил на вопросы поклонников. Фаната, который сделал бестактное замечание, артист интеллигентно поставил на место.

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева, сидя в зале ожидания аэропорта, записали забавное видео. В кадре супруги поют шутливую песенку. "В Ницце быстренько стемнело, / Солнце скрыло в море медь. / Ждет нас самолета тело, / чтоб на родину лететь …" – исполнила звезда сериала "Кухня" и его избранница.

Ролик Назаров опубликовал в личном "Инстаграм". Под свежей публикацией артиста тут же появилось множество вопросов от поклонников. "Вы заранее репетируете или это импровизации?) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – удивился интернет-обыватель. "Любую импровизацию надо готовить! Это закон!" – ответил подписчику Назаров.

Общаясь с фанатами в комментариях, Дмитрий Назаров раскрыл несколько фактов о себе. Как оказалось, он, в отличие от своего персонажа Виктора Баринова, готовить не любит, считает швейцарский шоколад "очень вкусным и разнообразным", а все фильмы в жанре "фантастика" называет мультиками и с удовольствием их смотрит. Назарову, например, понравился вышедший на экраны минувшим летом "Король Лев". Фильмы со своим участием Дмитрий тоже периодически пересматривает, правда, делает артист это не развлечения ради: таким образом знаменитость проводит работу над ошибками. Также звезда сообщила, что продолжения сериала "Кухня" в ближайшее время ждать не стоит.

"Время, ты куда, вроде пару лет назад Шеф был молодым а уже", – раскритиковал внешность звезды сериала "Кухня" интернет-обыватель. Дмитрий Назаров не стал церемониться с неделикатным фанатом. "Безусловно, я старею, / Так устроено природой. / Вы ж, Егорка, все глупее / И бестактней, год от года", – культурно послал фаната артист.