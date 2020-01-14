Солист группы "Корни" потерял голос после операции

Участник группы "Корни" Алексей Кабанов выступил с заявлением после слухов о госпитализации. Музыкант обратился к поклонникам и журналистам на своей странице в "Инстаграм".
В личном микроблоге Кабанов подтвердил слухи об операции на голосовых связках. Артист также попросил представителей прессы перестать звонить ему. "Дорогие журналисты, хватит мне названивать весь день. Мне все равно нельзя даже звука издавать, не то что отвечать вам на вопросы", – написал солист группы "Корни".
Напомним, 13 января СМИ сообщили о том, что Алексей Кабанов был экстренно доставлен в больницу для обследования. Музыкант пожаловался медикам на проблемы с гортанью.
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