Тимати шокировал громким признанием

Рост продюсера – 170 сантиметров. При этом артист всегда выбирает крупных женщин. До этого он встречался с моделью Аленой Шишковой, которая была на шесть сантиметров его выше. Сейчас его возлюбленной является 178-сантиметровая Анастасия Решетова.
Как оказалось, выбор исполнителя неслучаен. Все дело в его комплексах. Об этом он заявил на своей странице в инстаграм-аккаунте после того, как один из фанатов задал вопрос: "Почему ты любишь все большое? Даже женщины всегда большие". "Комплексы маленького человека", – признался артист.
В комментариях тут же началось активное обсуждение этой темы. Многие подписчики нашли более подходящее название для этого.
"Комплекс Наполеона!" – заявила пользователь Сети.
К слову, дискуссию спровоцировал новый снимок Тимати. На нем он запечатлен с огромной кожаной сумкой Hermes. "За ингредиентами для оливье", – подписал фото музыкант.
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