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Шоу-бизнес

Затравленный из-за полноты Корчевников раскрыл свои главные тайны

Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Телеведущий Борис Корчевников в своем шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" не только узнает подробности личной жизни звезд, но и сам раскрывает тайны. Шоумен, о котором мало что известно, иногда удивляет зрителей внезапными откровениями.
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Борис Корчевников во время интервью со звездой сериала "Солдаты" Натальей Гудковой поведал, что рос без отца. Его воспитанием занималась мама Ирина Корчевникова. Когда в детстве он спрашивал, почему папа к ним не приходит, получал жесткий ответ.

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Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

"Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: "Папа ушел, потому что ты плохо себя вел", – рассказывал шоумен.

Борис верил, что, если будет вести себя хорошо, родитель вернется. Однако с отцом Вячеславом Орловым, который более 30 лет служил директором Театра имени Пушкина, Корчевников встретился, только когда ему исполнилось 13 лет.

В беседе с музыкантом Олегом Митяевым ведущий шоу "Судьба человека" тоже говорил о маме. Борис рассказывал, что родительница растила его в строгости, ему часто доставалось за непослушание.

"Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю. Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Мамы должны сами решать, как воспитывать детей. Иногда надо очень строго, тем более с такими, как мы, которые ножи метают дома", – отметил шоумен.

Откровенничал Борис и о личной жизни. В разговоре с актрисой Еленой Пановой ведущий дал понять, что потерял надежду жениться. Посетовал, что ему уже 37 лет, а вторую половинку он так и не встретил. Оказывается, знаменитость боится одиночества, тревожится, что никогда не создаст семью.

"Мне всегда страшно… Я сам человек, который живет профессией, и много таких, и мне всегда страшно, что ничего в жизни не останется. Дела ты можешь лишиться в какой-то момент, даже самого прекрасного дела, которое очень увлекает", – рассказал Борис Корчевников в интервью со звездой сериала "Сваты" Даниилом Белых.

Ведущий шоу "Судьба человека" сообщил также детали своей болезни. Несколько лет назад у популярного ведущего была обнаружена опухоль на слуховом нерве. Общаясь с участником группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым телеведущий раскрыл подробности перенесенной операции – трепанации черепа.

"Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", – делилась телезвезда.

Шоумен отмечал, что сейчас с его здоровьем все в порядке. Однако теперь его распекают за полноту, которую он приобрел из-за терапии. Из-за лишнего веса его критикуют не только зрители, но и продюсеры программы.

"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", – пояснял ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников в беседе с актрисой Александрой Яковлевой.

1 января 2020, 08:22

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