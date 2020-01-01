Затравленный из-за полноты Корчевников раскрыл свои главные тайны

Телеведущий Борис Корчевников в своем шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" не только узнает подробности личной жизни звезд, но и сам раскрывает тайны. Шоумен, о котором мало что известно, иногда удивляет зрителей внезапными откровениями.

Борис Корчевников во время интервью со звездой сериала "Солдаты" Натальей Гудковой поведал, что рос без отца. Его воспитанием занималась мама Ирина Корчевникова. Когда в детстве он спрашивал, почему папа к ним не приходит, получал жесткий ответ.

"Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: "Папа ушел, потому что ты плохо себя вел", – рассказывал шоумен.

Борис верил, что, если будет вести себя хорошо, родитель вернется. Однако с отцом Вячеславом Орловым, который более 30 лет служил директором Театра имени Пушкина, Корчевников встретился, только когда ему исполнилось 13 лет.

В беседе с музыкантом Олегом Митяевым ведущий шоу "Судьба человека" тоже говорил о маме. Борис рассказывал, что родительница растила его в строгости, ему часто доставалось за непослушание.

"Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю. Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Мамы должны сами решать, как воспитывать детей. Иногда надо очень строго, тем более с такими, как мы, которые ножи метают дома", – отметил шоумен.

Откровенничал Борис и о личной жизни. В разговоре с актрисой Еленой Пановой ведущий дал понять, что потерял надежду жениться. Посетовал, что ему уже 37 лет, а вторую половинку он так и не встретил. Оказывается, знаменитость боится одиночества, тревожится, что никогда не создаст семью.

"Мне всегда страшно… Я сам человек, который живет профессией, и много таких, и мне всегда страшно, что ничего в жизни не останется. Дела ты можешь лишиться в какой-то момент, даже самого прекрасного дела, которое очень увлекает", – рассказал Борис Корчевников в интервью со звездой сериала "Сваты" Даниилом Белых.

Ведущий шоу "Судьба человека" сообщил также детали своей болезни. Несколько лет назад у популярного ведущего была обнаружена опухоль на слуховом нерве. Общаясь с участником группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым телеведущий раскрыл подробности перенесенной операции – трепанации черепа.

"Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни", – делилась телезвезда.

Шоумен отмечал, что сейчас с его здоровьем все в порядке. Однако теперь его распекают за полноту, которую он приобрел из-за терапии. Из-за лишнего веса его критикуют не только зрители, но и продюсеры программы.

"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", – пояснял ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников в беседе с актрисой Александрой Яковлевой.