Алибасов горько поплатился за скандальную связь с Борисовым

Вокруг ток-шоу "Пусть говорят" в минувшем году муссировалось много слухов. Поговаривали, что ведущему шоу Дмитрию Борисову укажут на дверь, а на его место поставят журналистку Ксению Собчак. Сплетни не подтвердились, и пока общественность обсуждала возможные кадровые перестановки, телевизионщики делали свое дело. "Дни.ру" собрали самые яркие темы, над которыми редакция проекта работала не покладая рук.

Чаще других на диванах студии Дмитрия Борисова в ушедшем, 2019 году, сидел основатель группы "На-на" Бари Алибасов. Музыкальный продюсер с удовольствием участвовал в разборках с родственниками своей супруги народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Алибасов пытался примирить жену с наследницами: Анастасией Ворониной-Франсишку и Ольгой Шукшиной. Много лет Лидия Николаевна не могла найти с дочками общего языка, с Анастасией она не общалась 46 лет, а с Ольгой шесть лет. Отпрыски упрекали знаменитость, дескать, та любит только их сестру Марию Шукшину.

Отметим, что попытка Бари Алибасова успехом не увенчалась. Более того, шоумен поплатился за связь с Борисовым: у падчериц появились претензии к продюсеру. Ольга Шукшина потребовала от музыкального деятеля отказ от претензий на творческое наследие Василия Шукшина. Основатель группы "На-на", как оказалось, в случае смерти Лидии Николаевны может претендовать на часть собственности актрисы в том числе и интеллектуальную. Взамен младшая дочь народной артистки обещала оставить продюсера в покое. Алибасов, визировать предложенные документы отказался, чем еще больше настроил против себя Ольгу.

Иногда за скандального продюсера приходилось отдуваться его сыну Бари Алибасову-младшему. В студии "Пусть говорят" отпрыск музыкального менеджера информировал народ о состоянии продюсера, когда тот в начале лета оказался в больнице из-за отравления средством для промывки труб "Крот".

Редакторы "Пусть говорят" делали рейтинги не только на дрязгах знаменитого семейства. В студии ток-шоу обсуждали тревожные новости о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. У звезды сериала "Моя прекрасная няня" по некоторым данным диагностирована глиобластома – злокачественная опухоль мозга.

Именно в программе Дмитрия Борисова фигурист Алексей Ягудин, который много лет дружит с Заворотнюк и ее супругом Петром Чернышевым, рассказал, что рядом с домом звезды сериала "Моя прекрасная няня" все лето дежурила скорая помощь. Это косвенно подтвердило слухи о нездоровье Анастасии Заворотнюк.

Несколько выпусков программы "Пусть говорят" Дмитрий Борисов и его редакторы посвятили скандалу вокруг умершей певицы Юлии Началовой. Именно в эфире Первого канала экс-возлюбленный вокалистки, хоккеист Александр Фролов, рассказал о судебных тяжбах, в которые звезда ввязалась незадолго до кончины.

Фролов судился с Началовой из-за 20 миллионов рублей, якобы выплаченных за долю в четырехкомнатной квартире артистки. При жизни певица заявила, что денег от спортсмена так и не увидела, а расписку о получении средств она давала в невменяемым состоянии. Юлия требовала аннулировать сделку.

После кончины артистки в Сети началась травля Александра Фролова. Хоккеиста обвиняли в смерти певицы. Якобы он довел Юлию Началову до больницы, затеяв разборки из-за квартиры.

После выхода в эфир выпуска "Пусть говорят", где Фролов представил свою версию событий, отношение к нему поменялось. Организация "Весенние инвестиции", которым Началова еще при жизни продала долг хоккеиста, отказались от иска. Спортсмен, в свою очередь, забыл о встречных претензиях к компании. В многомиллионном споре была поставлена точка.