Пляски на костях, безумная миллионерша и эскортницы: жуткая вакханалия в гостях у Малахова

Благодаря Андрею Малахову в 2019 году вся Россия узнала о 53-летней состоятельной москвичке Светлане Сафиевой. В "Прямом эфире" женщина утверждала, что король российской поп-сцены Филипп Киркоров – отец тройняшек, которых она носит под сердцем.
После выяснилось, что Сафиева имеет множество соматических заболеваний и психический недуг. Доктора, обследовавшие Светлану, заподозрили у нее шизофрению. "Это длительно нелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с мнимой беременностью с сопутствующими заболеваниями в виде гипертонии и сахарного диабета", - говорили медики.
После выхода эфира редакцию программы, устроившую жуткую вакханалию, раскритиковали. Сценаристов шоу и Андрея Малахова обвинили в "безумии".
Стоит отметить, что появление на телевидении стало для "беременной" от Киркорова мощнейшим стрессом. Спустя несколько недель Светлана Сафиева была госпитализирована и скончалась от инсульта.
Интересно, что Андрей Малахов после кончины богатой москвички не перестал делать на ней деньги. На радость телевизионщикам выяснилось, что Светлана – жена покойного миллиардера, владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи, Лос-Анджелесе и валютных счетов за рубежом. В дальнейшем в студии "Прямого эфира" несли трудовую вахту мошенники, выдающие себя за наследников несчастной.
Жадный до рейтингов Андрей Малахов не мог пройти мимо трагедии с певицей Юлией Началовой. Вокалистка умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней женщины, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Незадолго до кончины Началова натерла ногу, в ранку попала инфекция, которая развилась в гангрену. Юле хотели ампутировать ногу из-за заражения крови, но ослабленный организм не выдержал.
После смерти вокалистки шоумен экстренно собрал в своей студии друзей артистки. В центре внимания в тот вечер оказалась Анна Исаева – пресс-секретарь умершей звезды. Кончина подопечной подарила Анне известность. Зрители были в шоке от отношения теледеятелей к трагическому событию. Происходящее назвали пляской на костях. Прощание с Юлией Началовой превратили в шоу.
Громким скандалом закончились для Андрея Малахова выпуски шоу "Прямой эфир" посвященные эскорту. В студии обсуждались слухи о том, что некоторые российские звезды оказывают интим-услуги за деньги.
Для заставки скандального выпуска использовали фото певицы Ольги Серябкиной, рядом со снимком разместили расценки. Оскорбленная звезда пригрозила иском в суд. Артистка Наталья Рудова, фигуру которой показали в эфире, призвала общественность объединиться и закрыть набившую оскомину программу.
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